خليل زاد: واشنطن مستعدة لاختتام المفاوضات مع طالبان

أعلن الموفد الأميركي إلى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ أنّ بلاده "مستعدّة لاختتام مفاوضات السلام مع ​حركة طالبان​ خلال الجولة المقبلة المقرّر عقدها في الأيام المقبلة في ​الدوحة​".

وقال خليل زاد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "أسبوع مثمر في ​واشنطن​. أطلعت الإدارة على المرحلة التي بلغناها وعلى الخطوات المقبلة. ها أنا عائد مرة أخرى. المحطة الأولى في الدوحة حيث سنحاول اختتام المفاوضات حول القضايا المتبقية"، مشددا على "أننا جاهزون. فلنر ما إذا كانت طالبان هي كذلك أيضاً".