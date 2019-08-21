القضاء الاسترالي يؤيد في الاستئناف حكم السجن الصادر بحق الكاردينال بيل

رفضت محكمة أسترالية استئنافاً قدّمه الكاردينال جورج بيل ضدّ حكم صدر بادانته بالاعتداء جنسياً على فتيين في تسعينيات القرن الماضي، وقضت بتأكيد عقوبة السجن الصادرة بحقه ومدّتها ست سنوات.
وقالت القاضية آن فيرغسون رئيسة المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا إنّ بيل "سيواصل قضاء عقوبة السجن لمدة ست سنوات الصادرة بحقه"، وذلك بعدما رفضت المحكمة سلسلة طعون قدّمها وكلاء الدفاع عن الكاردينال.
والكاردينال بيل البالغ من العمر 78 عاماً والذي كان ثالث أرفع مسؤول في الفاتيكان، حُكم عليه في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدّة ست سنوات بعدما أدين بالاعتداء جنسياً على فتيين كانا في سن الثالثة عشرة وعضوين في جوقة الترتيل في كاتدرائية ملبورن التي كان يومها معاوناً لأسقفها.
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