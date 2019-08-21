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الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

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الجمارك تحبط تهريب أكثر من مليونيقرص مخدر

الأربعاء 21 أغسطس 2019

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الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

كتب

الخليج 365

تمكنت هيئة الجمارك السعودية فى منفذ "الحديثة" من إحباط محاولتى تهريب مليونين و579 ألف قرص من مادة الكبتاجون المخدرة، مخبأة فى شاحنة ومركبة خاصة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

 

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وأوضح مدير عام جمرك "الحديثة"، عبد الرزاق الزهرانى، أنه "وصلت للجمرك سيارة خصوصى يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكونة من طفلين وزوجته. وبتفتيشها، عثر على مليونين و553 قرص كبتاجون، مخبأة فى أجزاء مختلفة من السيارة".

 

وأضاف أن الجمرك أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من أقراص الكبتاجون بلغت 26 ألف حبة، عثر عليها داخل "طفاية حريق" إحدى الشاحنات.  

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