شكرا لقرائتكم خبر عن «سجال حاد» بين بوتين وماكرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب. (بورم لي ميموزا - فرنسا)

دار سجال حادّ بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك في جنوب فرنسا أمس الأول (الاثنين) عندما شبّه سيّد الكرملين قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بلاده بأعمال العنف التي رافقت حركة «السترات الصفراء» في فرنسا.وردّاً على سؤال عن قمع السلطات الروسية التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والاعتقالات التي طالت نحو ثلاثة آلاف متظاهر، أكّد بوتين أنّ ما جرى في بلاده لا يختلف كثيراً عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين. وقال : «هذه الحالات لا تحصل فقط في روسيا. أنا مدعوّ من قبل الرئيس الفرنسي وأشعر ببعض الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكنّنا نعرف ما حدث خلال تظاهرات السترات الصفر حيث - بحسب إحصاءاتنا - سقط 11 قتيلاً و2500 جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية». ولم يكد بوتين ينهي كلامه حتى سارع ماكرون - الذي بدا عليه بوضوح الانزعاج من هذه المقارنة - إلى الردّ بالقول إنّ لا وجه للشبه إطلاقاً بين ما جرى في فرنسا وما يجري في روسيا، قائلاً: «في كل مكان في بلادنا تجري تظاهرات»، لكنّ «المهمّ هو أنّنا عندما نوقّع على معاهدات فإنّنا نحترمها». وتابع : «روسيا على غرار فرنسا وقّعت على معاهدات دولية تنصّ على أنّ حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التظاهر وحرية الترشح للانتخابات يجب أن تُحترم في ديموقراطياتنا. هذا هو السبب الذي دفع فرنسا لأن تدعو هذا الصيف إلى الالتزام بهذا الأمر، بما في ذلك الوضع في موسكو لأنّه يثير قلق كثيرين».

وأكّد الرئيس الفرنسي: «إنّنا في بلد يستطيع فيه الناس التعبير بحرية والتظاهر بحرية والتعبير عن رأيهم بحرية»، معتبراً أنّ «هذا هو الفرق بين الحرية التي تستدعي الحفاظ على النظام العام وعدم احترام الحرية».