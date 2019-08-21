شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: قدرة «داعش» تضاءلت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الثلاثاء) من أن تنظيم «داعش يكتسب قوة في بعض المناطق»، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت.

وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) الذي تبثه شبكة (سي. بي. إس): «الأمر معقد. هناك قطعا أماكن يتمتع فيها التنظيم الإرهابي اليوم بقوة أكبر مما كانت عليه قبل 3 - 4 سنوات».

لكنه قال إن ما تسمى «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود، وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.

وكان التقرير السنوي للأمم المتحدة حذر من التهديد والخطر الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على السلام والأمن الدوليين. وجاء في التقرير أن داعش الذي مني بخسارة كبيرة في كل من سورية والعراق، يحاول اليوم تثبيت وجوده من خلال شركات وعمليات إرهابية.