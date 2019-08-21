شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تشكيل المجلس السيادي.. وحمدوك يؤدي اليمين اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة، الخرطوم)

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسمياً أمس (الثلاثاء)، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.

وقال كباشي، إنّ مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم (الأربعاء) أمام رئيس القضاء.

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ولفت إلى أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بتشكيل مجلس السيادة برئاسته، وعضوية: الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق أول شمس الدين كباشي، الفريق ياسر العطا، اللواء ابراهيم جابر، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، محمد حسن التعايشي، صديق تاور كافي، عائشة موسى، ورجاء نيكولا عبد المسيح.

وأكد كباشي، أن البرهان سيؤدي اليمين الدستورية عند الساعة الحادية عشر صباح اليوم أمام رئيس القضاء، يليه بقية الأعضاء، فيما سيتم تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء اليوم.

من جهة أخرى، تستأنف محكمة الفساد التي تحاكم الرئيس المعزول عمر البشير جلساتها السبت القادم، وأثار رئيس هيئة الدفاع المحامي أحمد إبراهيم الطاهر موجة من الانتقادات على مواقع التواصل بعدما أعلن عقب انتهاء جلسة المحاكمة أن أملاك البشير تقتصر على منزل واحد ومزرعة. وقال: «عندما تحدثت مع الرئيس حول التهمة الموجهة إليه وهي «الثراء الحرام»، سألته عن ممتلكاته في السودان أو خارجها، فأبلغني أنه يمتلك منزلا واحدا في حي كافوري، ومزرعة صغيرة في مشروع السليت شرق العاصمة مساحتها 8 فدانات». وسخر مغردون سودانيون من تصريحات المحامي، مؤكدين أن زوجته باعت سيارتها لتشتري قطعتي أرض، في حين رأى آخرون أن المحامي من «الفلول».