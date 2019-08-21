وزيرا خارجية سيول وطوكيو يعقدان اجتماعا ثنائيا اليوم في بكين

ستجري وزيرة خارجية ​كوريا الجنوبية​ كانغ كيونغ-هوا اليوم الأربعاء اجتماعا ثنائيا مع نظيرها ​اليابان​ي تارو كونو في بكين عاصمة ​الصين​ وسط استمرار الخلاف التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان.

وتلتفت الأنظار إلى نتائج الاجتماع الثنائي بين كانغ وكونو حيث يأتي قبيل اتخاذ كوريا الجنوبية واليابان قرارا نهائيا فيما يخص تجديد اتفاقية ​الأمن العام​ للمعلومات العسكرية "GSOMIA" في 24 أب، وكذلك قبل دخول مشروع القانون الياباني بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة البلاد للشركاء التجاريين الموثوق بهم حيز التنفيذ في يوم 28 أب.

الجدير بالذكر أنه يتم تجديد الاتفاقية المذكورة والتي تمثل عنصرا أساسيا في التعاون الأمني الثلاثي مع ​الولايات المتحدة​ واليابان، تلقائيا كل عام.

ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في تشرين الثاني المقبل، ومن أجل إلغائها، يتعين على واحد من الطرفين إخطار الطرف الآخر بنيته القيام بذلك قبل 90 يوما من موعد التجديد التلقائي للاتفاقية. ينتهي الموعد النهائي للإخطار يوم 24 أب الجاري.