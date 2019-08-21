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حكومة استراليا تنضم لقوة بحرية تقودها واشنطن لتأمين الملاحة في الخليج

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ أنّ بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في ​الخليج​ وسط التوترات المتزايدة بين ​واشنطن​ و​طهران​، موضحا أن "​أستراليا​ ستشارك في هذه القوة بفرقاطة و​طائرة​ استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم".

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ​مايك بومبيو​ و​مارك إسبر​ طلبا خلال زيارة إلى ​سيدني​ في وقت سابق من هذا الشهر أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها ​مضيق هرمز​ الاستراتيجي.

وأطلقت ​الولايات المتحدة​ فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في حزيران إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

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