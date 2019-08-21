نائب المندوب الصيني بالامم المتحدة دعا لضبط النفس وسط تصاعد الاشتباكات في عدن

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو إلى التعقل وضبط النفس، وسط تصاعد القتال حول مدينة عدن في اليمن.
وأعرب وو عن الأمل في أن تتصرف كل الأطراف ذات الصلة لضمان أفضل المصالح لليمن وشعبه، والتحلي بالتعقل وضبط النفس، وتسوية الخلافات عبر الحوار والتفاوض، واستعادة الاستقرار والحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
وشدد على أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أنه في ضوء لعب الدول الإقليمية دورا مهما في القضية اليمنية، يتعين عليها تعزيز الحوار والتعاون مع الأمم المتحدة لخلق ظروف مواتية لتخفيف التوتر ودعم الثقة المتبادلة والعملية السياسية.
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