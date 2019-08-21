ذكر مسؤول الإعلام والتواصل في "​حزب القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" بكلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قبل ​الانتخابات النيابية​ الذي أكد فيه أن بند ​الاستراتيجية الدفاعية​ سيكون أول بند بعد تشكيل ​الحكومة​، قائلا: "مع احترامنا لرئيس الجمهورية لكن الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات أو موازين القوى أو النفوذ الخارجي والتحولات الداخلية والخارجية، وهي بالتالي محصورة بأمرين لا ثالث لهما، أولا أن القرار السياسي الاستراتيجي المرتبط بالحرب والسلم يجب أن يكون محصورا بيد الحكومة، كما أن القرار العسكري محصور ب​الجيش​ ولا سلاح خارج مؤسسات ​الدولة​، وكل كلام غير ذلك هو تشريع للواقع وانتهاك للسيادة وضرب للاستقلال والقرار السيادي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبور: مع احترامنا لرئيس الجمهورية لكن الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.