آلان عون: هل الجو مؤات اليوم لبحث الاستراتيجية الدفاعية؟

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "حديث رئيس الجمهورية ميشال عون عن تبدل المقاييس يعني التغيرات التي طرأت على المنطقة من ظهور "تنظيم داعش" وما يحصل في سوريا ودخول روسيا كلاعب جديد وغيرها من الأمور التي تستدعي تحديثا لهذه الاستراتيجية التي كان الرئيس عون أحد الذين قدموا رؤيتهم لها في جلسات الحوار السابقة".
وسأل عون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "هل الجو مؤات اليوم لبحث الاستراتيجية الدفاعية؟"، مبينا أنه "مع العلم أن الهدف من هذه الاستراتيجية ليس فقط عقد جلسات كما حصل سابقا إنما التوصل إلى نتيجة تراعي مصلحة لبنان بشكل أساسي وتتقاطع مع التفاهمات الإقليمية التي يرتبط بها سلاح الحزب بشكل أو بآخر، في الوقت عينه".
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