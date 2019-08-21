مصادر الرئيس عون للشرق الأوسط:الدعوة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية لم تسقط

أكدت مصادر مطلعة على موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الدعوة للبحث في ​الاستراتيجية الدفاعية​ لم تسقط لكن تأخيرها كان نتيجة الوضع الذي مر به ​لبنان​ واختلاف الأولويات".

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