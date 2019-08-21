الشرق الأوسط:دجريصاتي وزع على أعضاء لجنة البيئة مشروع قانون يتضمن رسوماً وضرائب جديدة

علمت "​الشرق الأوسط​" أن "وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ وزّع يوم أمس، على النواب أعضاء لجنة البيئة مشروع قانون يتضمن رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان "الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، يلحظ رسوماً مباشرة للإدارات المحلية لتغطية كلفة جمع ​النفايات​ ونقلها، ورسوماً غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة ​النفايات الصلبة​ والتخلص منها نهائياً ورسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها".

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