بومبيو: أمريكا ستتخذ إجراءات لمنع تسليم إيران النفط لسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال بومبيو للصحفيين: "أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة". وفق "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك".

وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس .

وأظهرت بيانات تتبع السفن أمس الثلاثاء أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.

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لكن المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية قال إن "السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا".

وتابع تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية".

وأطلقت سلطات جبل طارق سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل أمرت محكمة اتحادية أمريكية باحتجازها لأسباب مختلفة لكن سلطات جبل طارق رفضت تنفيذ طلب أمريكي استند لهذا الأمر.

وقالت طهران إن أي إجراء أمريكي لمصادرة السفينة ستكون له "عواقب وخيمة".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط.