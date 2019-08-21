أستراليا تنضم لتحالف دولي لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) عن موريسون القول إن فرقاطة وطائرة استطلاع ستنضم لهذا التحالف.

يشار إلى أن التوترات بين إيران والغرب هددت الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يعد أهم ممر مائي لإمدادات النفط في العالم.