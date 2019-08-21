بالصور.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات بمدينة دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، حملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع جهاز الشرطة بالمدينة، لرفع الإشغالات والتعديات والتصدي لكل المخالفات بشوارع المدينة، وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، واللواء محمود حسن، مدير أمن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر إشغالات، و67 إشغالات جرى رفعها، وتحريز 196 مضبوطات متنوعة ومختلفة، و35 لوحات إعلانية غير مرخصة، وضبط ورفع 10 عربات نقل بطئ، وتنفيذ 11 قرار غلق إداري لمحال مخالفة.

قاد الحملة اللواء خالد حسن مرسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، رفقة اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، وضمت المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث القسم، والنقيبين فهمي الخطيب، وأحمد حفظ الله، معاونا المباحث، والسيد شنقار، وأحمد عيسى نائبا رئيس مدينة دسوق.

وقال اللواء خالد مرسي، في تصريحات صحفية، إن الحملة استهدف رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكورنيش نهر النيل، وكافة التعديات على الأرصفة، وذلك من أجل عودة الأنضباط في الشارع الدسوقي على جميع المستويات واستعادة الوجه الحضاري لشوارع مدينة دسوق.