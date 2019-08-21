ترامب يرجئ زيارته للدنمارك وسط خلاف بشأن شراء جزيرة "جرينلاند"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه أرجأ زيارته للدنمارك، وسط خلاف بشأن شراء جزيرة جرينلاند، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن الجزيرة ليست للبيع.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، لكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء ، مته فريدريكسن ، بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، سأرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".

كان رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن، وفريدريكسن أعلنا أن هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ليست للبيع، بعد أن أبدى ترامب اهتمامه بشرائها.