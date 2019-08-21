محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، 6 شباب؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.
وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من القرية، جرى ضبطهم والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "6 أشخاص".. ضبط المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيًا بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.