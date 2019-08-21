"6 أشخاص".. ضبط المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيًا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، 6 شباب؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب من القرية، جرى ضبطهم والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.