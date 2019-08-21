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نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة نصية نادرة بخط يد والدها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني أسر بالحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.
وكشفت رغد صدام حسين في تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على “تويتر”، عن رسالة أبيها التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها.
وقال الرئيس العراقي الراحل في الرسالة: “يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه.. وإعلامي.. صدام حسين”.
وصادف الثامن من شهر أغسطس 2019، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها وتسببها بمقتل مئات الآلاف من البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور سنوات على إعدامه.. رغد صدام تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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