متهم بالتزوير في وثائق السيارات يسقط متلبسا بوثائق وأختام وطوابع مزورة في يد الشرطة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء اليوم الثلاثاء ، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بالجماعة القروية عين عرمة بضواحي مكناس، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة البيانات أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2017 في قضية إجرامية مماثلة، تتعلق بالتزوير في وثائق ملكية السيارات.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز سيارة ومجموعة كبيرة من الأختام والطوابع المزورة، التي تتعلق بمراكز تسجيل السيارات في عدة مدن مغربية، ومصالح تصحيح الإمضاءات في عدة جماعات قروية، فضلا عن العديد من نسخ عقود تفويت السيارات المعبأة والمصادق على إمضائها في ظروف مشكوك فيها.

وأشار المصدر ذاته ، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.