القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شرطة لندن أنها تخلي مبنى سكنيا في ضاحية باركينج شرقي العاصمة لندن، عقب قيام شخص بالاختباء داخل المبنى والتهديد بتفجيره وإشعال النار به. وتابعت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فريق من المفاوضين يتحدثوا مع مشتبه به الذي يتحصن داخل البناية، ولا تزال دوافعه غامضة حتى الآن. ووفق مصادر أمنية بريطانية فإن الشرطة اتخذت إجراءات احترازية بإغلاق الشوارع والطرق المؤدية إلى المبنى السكني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة لندن: إخلاء مبنى سكني في منطقة باركينج بعد اختباء شخص به والتهديد بتفجيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.