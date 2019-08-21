القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي: إن الخلاف بين الرياض وطهران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية التي دعا القائمون عليها إلى تصديرها للخارج.
وأضاف المعلمي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي لبحث السلم والأمن الدوليين في الشرق الأوسط، أنه على مجلس الأمن أن يرفض العنف والاضطهاد اللذين تمارسهما إسرائيل وإيران في المنطقة.
وأشار مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إلى أهمية الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا التزام السعودية بمبادئ القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: الخلاف مع طهران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.