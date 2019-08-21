أمريكا تجلي عددا من مستشاريها جوا من قاعدة بلد العراقية

أفاد مصدر أمني في قاعدة بلد الجوية بأن الولايات المتحدة قامت بإجلاء عدد من خبرائها ومستشاريها العسكريين جوا من القاعدة بعد تواصل الانفجارات.

وكانت قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا حزب الله العراقي قرب قاعدة بلد الجوية، التي تستضيف قوات ومتعاقدين أمريكيين وتبعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية، تعرضت لغارة جوية وتسببت الانفجارات في تطاير صواريخ مخزنة إلى بساتين قريبة وإلى قاعدة بلد نفسها.

وذكر مسؤول أمني عراقي في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الغارة التي شهدتها القاعدة بمحافظة صلاح الدين نفذتها طائرة مجهولة الهوية.

وقال مصدر أمني عراقي وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إنه "علم من بعض مسؤولي الارتباط بين القوات الأمريكية والعراقية أن الإجلاء سيكون مؤقتا لحين انتهاء موجة التفجيرات، موضحا أنه لم يحدد الجهة التي سيتم نقلهم إليها".

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ويوجد في القاعدة نحو 500 مستشار وخبير من شركتي لوكهيد مارتن وسالوبورت جلوبال يشرفون على تشغيل طائرات إف 16 التي زودت بها أمريكا القوات الجوية العراقية.

وعلى صعيد متصل، أعلن العقيد مهند البلداوي وصول 10 فرق من الدفاع المدني من بغداد للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المحيطة.

وأضاف أن أجزاء واسعة من الحرائق تمت السيطرة عليها وحصرها في المباني التي تعرضت للانفجار، مشيرا إلى وصول وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إلى قاعدة بلد لمتابعة الموقف.

وعلى الصعيد نفسه، ذكر شهود عيان أن 6 انفجارات بينها فواصل زمنية قليلة كانت الشرارة الأولى لموجة الانفجارات المتلاحقة التي شهدها المعسكر.