الان تتابع الإمارات أمام الأمم المتحدة: دعونا دائما إلى التهدئة في عدن وستبذل قصارى جهدنا لخفض التصعيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال عضور بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، سعود الشامسي، إن الإمارات دعت دائما إلى التهدئة في عدن وستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد.
وأضاف الشامسي، في كلمته أمام الأمم المتحدة، أن الإمارات تفند المزاعم التي تسعى إلى توريطها في أحداث عدن.
وتابع أن الإمارات دعت دائما إلى دعم الحوار لحل الخلافات اليمنية، وتدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن.
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