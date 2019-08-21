السعودية: الخلاف مع إيران لم يظهر إلا بعد الثورة

السعودية: الخلاف مع إيرانلم يظهر إلا بعد الثورة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي: إن الخلاف بين الرياض وطهران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية التي دعا القائمون عليها إلى تصديرها للخارج.



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وأضاف المعلمي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي لبحث السلم والأمن الدوليين في الشرق الأوسط، أنه على مجلس الأمن أن يرفض العنف والاضطهاد اللذين تمارسهما إسرائيل وإيران في المنطقة.

وأشار مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إلى أهمية الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا التزام السعودية بمبادئ القانون الدولي.