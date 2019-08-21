خليل زاد: واشنطن مستعدة لاختتام المفاوضات مع طالبان

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واشنطن: أعلن الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء أنّ بلاده "مستعدّة لاختتام" مفاوضات السلام مع حركة طالبان خلال الجولة المقبلة المقرّر عقدها في الأيام المقبلة في الدوحة.

وقال خليل زاد في تغريدة على تويتر "أسبوع مثمر في واشنطن. أطلعت الإدارة على المرحلة التي بلغناها وعلى الخطوات المقبلة. ها أنا عائد مرة أخرى. المحطة الأولى في الدوحة حيث سنحاول اختتام" المفاوضات حول "القضايا المتبقية".

وأضاف "نحن جاهزون. فلنر ما إذا كانت طالبان هي كذلك أيضاً".