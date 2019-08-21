"صهريجات خرجت عن القضبان".. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث خط المناشي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد، تعتذر لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي القاهرة.
وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التأخر كان لبعض قطارت خط المناشي إيتاي البارود القاهرة.
وأضافت الهيئة، أنه في تمام الساعه ٢٢:٥٥، وأثناء سفرية مشحون ترباين ٥٦٢٢/٢٠٠٧ من محطة الاتحاد خط القاهرة المناشي خرجت أربع صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالى بحوش محطة الاتحاد وبوقته تنبه بقيام معدات الرفع وجاري رفع الحادث وتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث ولا توجد أي وفيات أو إصابات.
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