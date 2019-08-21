ضبط 2 من المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيًا بصالون حلاقة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، اثنين من المتهمين الثلاثة بالتعدي على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتبين أن مرتكبي الواقعة 3 شباب من القرية، جرى ضبط اثنين منهما والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ ضبط المتهم الثالث.