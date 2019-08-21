"فُهمت بشكل خاطئ".. مستشفى دار الشفاء يرد على أزمة لافتة "الختان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ردّ مستشفى دار الشفاء التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، على ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود لافتة داخل المستشفى تدعو السيدات إلى إجراء "الختان".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من اللافتة التي حملت عدة نصائح لصحة المرأة الإنجابية وكان من ضمنها "الختان"، لكن إدارة المستشفى تقول في بيان اليوم، إن "توجيهات الوزارة واضحة جدًا وهي تجنب ختان الإناث وتأثيره السئ على صحة المرأة، وهو ما تم ذكره بالملصق على عكس ما تم فهمه من الناشر".

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وأضاف البيان الذي نشره المستشفى عبر صفحته على "فيسبوك": "مرجعية المستشفى هي سياسات الوزارة وليس للمستشفى أي اتجاهات دينية، لأن المستشفى تقوم بتقديم خدمة طبية وفقا لبروتوكولات العلاج المعترف بها عالميا وخدمة التوعية والتثقيف الصحي وفقا لتوجيهات وزارة الصحة".

وواصل البيان: "تؤكد إدارة المستشفى أن مثل هذه الإدعاءات لن تثنينا عن الاستمرار في تأدية رسالتنا المقدسة من تقديم الخدمة الطبية العلاجية والتثقيفية اللائقة لأبناء الوطن".