"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة مجرية في مجال إدارة نظم المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع شركة "ووتر أند سويل" المجرية، التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد التراس، أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ على الثروة المائية، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالإستفادة من الخبرات العالمية.

كما شدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، لافتا لأهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها بإستدامة للإستخدام الآدمي والزراعي والصناعي.

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وأضاف أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، واستمرارية نمو الزروع والنباتات في ظروف الجفاف القاسية، وبالتالي فوائد طويلة الأجل في الزراعة.

وأشار التراس إلى أن التربة المعالجة تمتاز بحفظ رطوبة الهواء بشكل إضافي خلال فترات الرطوبة العالية، موضحا أنه يمكن تطبيق RETAINER إما عن طريق الرش على السطح أو حلها في مياه الري.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة "ووتر أند سويل" المجرية عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة في مجال نظم إدارة وتحلية وتنقية المياه والصرف الصحي، مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.