السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (أ ش أ):

أمر المدعي العام في مدينة أغريجينتو الإيطالية باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "Open Arms" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن المدعي لويجي باتروناجو أصدر أمر الاحتجاز بعد تفقده للسفينة رفقة الشرطة والأطباء.

ومن المقرر إنزال نحو 80 مهاجرا من متن السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت السفينة عالقة في عرض البحر بالقرب منها منذ 19 يوما.

وكان طاقم السفينة قد طلب من السلطات الإيطالية استقبال المهاجرين الذين كان عددهم 90 شخصا، لكن السلطات الإيطالية رفضت دخول السفينة لموانئها واقترحت عليها التوجه إلى إسبانيا.