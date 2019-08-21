فرنسا / إحتجاز خمسة أشخاصٍ للإشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجومٍ لإستهداف قمّة مجموعة السبع

وكالات- ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، الثلاثاء 20 أوت 2019، أنه قد تم احتجاز خمسة أشخاص في فرنسا، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم لاستهداف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وأفادت محطة "فرانس إنفو" بأن الهجوم قد أُعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن قوات الأمن هي الهدف.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قد تم تحديد فندق يضم أفراد الامن في خطتهم.

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وأفادت تقارير باعتقال المشتبه بهم أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - التي تستمر ثلاثة أيام، يوم السبت المقبل في مدينة بياريتز الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، حيث أفادت تقارير بتمركز 10 آلاف من أفراد قوات الأمن لحماية قادة العالم ووفودهم.