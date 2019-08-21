تقرير / إسرائيل تقترح على عدّة دولٍ إستيعاب فلسطينيّين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة "من دون...

وكالات- نقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء 20 أوت 2019، عن مصدر سياسي أن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة "من دون رجعة".

ووصفت الهيئة المصدر بـ"الكبير في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات سلاح الجو في جنوب البلاد.

Advertisements

إلا أن المصدر كشف أن "أيا من الدول التي تم الاتصال بها بما فيها دول شرق أوسطية لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيا".

ووصف النائب بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعا من قطاع غزة بأنها "عملية ترحيل طوعية".