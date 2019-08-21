القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك محمد السادس، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده، وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للعاهل المغربي، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.
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