الزياني يطلع على عمل مركز إدارة طوارئ مجلس التعاون

وأطلعت رئيسة المركز، الأمين العام على سير العمل في المركز والخطط والبرامج والمبادرات التي يعدّها لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في إدارة حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى الجهود التي يبذلها المركز لتطوير مستوى التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية المختصة في هذا المجال الحيوي.
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