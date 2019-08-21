الزياني يطلع على عمل مركز إدارة طوارئ مجلس التعاون

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، رئيس مركز إدارة حالات الطوارئ لمجلس التعاون المكلف وجدان العقاب. وأطلعت رئيسة المركز، الأمين العام على سير العمل في المركز والخطط والبرامج والمبادرات التي يعدّها لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في إدارة حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى الجهود التي يبذلها المركز لتطوير مستوى التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية المختصة في هذا المجال الحيوي.



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