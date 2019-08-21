الحرية والتغيير تعلن الاتفاق على الأسماء الخمسة

أعلنت مصادر في قوى الحرية والتغيير، أمس، إتمام التوافق على الأسماء الخمسة التي ستمثلها في المجلس السيادي السوداني.

وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بكل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد طلبت مهلة 48 ساعة، لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي.

وسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، قائمة مرشحيها للمجلس العسكري.

وستكون هذه الخطوة توطئة لإصدار مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري الحالي وتكوين المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 3 سنوات.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أعلن أول من أمس، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير، حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.