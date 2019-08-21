آل الشيخ يجتمع برئيس مجلس النواب الفلبيني

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب في جمهورية الفلبين آلان بيتر كاييتانو في مانيلا.

وأكد كاييتانو أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بينهما، مشيراً إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين لاسيما على المستوى البرلماني، واصفا علاقات البلدين بالقوية والممتازة على مستوى حكومتي البلدين أو شعبيهما، مرحباً برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين، شاكراً للمملكة دعمها البناء للسلام في إقليم مينداناو الفلبيني بما يحقق التنمية والاستقرار في هذه المنطقة.

إرساء التعاون

أعرب آل الشيخ عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، مشيراً إلى جهود لجنتي الصداقة بين البلدين في تقريب وجهات النظر وتنمية ودعم العلاقات على المستويات كافة.

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ورأى أن ثمة تقدما في العلاقات الثنائية بين المملكة والفلبين، مؤكداً الدور المنوط بالمجالس الشورية والبرلمانية من خلال لجان الصداقة البرلمانية مهم لتنمية العلاقات ودعمها.

وأطلع آل الشيخ، رئيس وأعضاء مجلس النواب الفلبيني على الأهداف التي ترمي المملكة لتحقيقها من خلال رؤية 2030، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة للإنسان وبناء اقتصاد أكثر متانة يوفر للمواطن السعودي مزيدا من الفرص، وينوع مصادر الدخل، ويعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتجوّل آل الشيخ والوفد المرافق في مبنى مجلس النواب الفلبيني واطلعوا على آلية عمله، وحضروا جزءا من جلسته العامة.