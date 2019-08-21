إنشاء بنية تحتية كاملة للكهرباء في حجة باليمن

بدأت مئات الأسر اليمنية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، الاستفادة الفعلية من دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء والطاقة، بعد اكتمال مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمحافظة، الذي تم إنجازه بنسبة 100%، ويهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في المحافظة، ورفع أعداد المستفيدين منها.

وأنجز المشروع في فترة زمنية وجيزة، حيث سبق أن أعلن في أبريل 2019 عن تدشين عدة مشاريع لدعم قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة، حيث تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية ذات الحاجة إلى المشاريع الخدمية في مختلف قطاعات التنمية.

وسيستفيد أهالي مديريتي «حيران» «وميدي» في محافظة حجة من المشروع، إضافة إلى النازحين.

تأثير مباشر

أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة المهندس أحمد مدخلي، أن البرنامج سبق له أن دشن حزمة من المشاريع الهامة وذلك في أبريل من هذا العام، وشملت تنفيذ 11 مشروعاً جديداً في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

ويسهم البرنامج في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان محافظة حجة، والمحافظات اليمنية كافة من خلال توفير الخدمات الأساسية والحيوية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين سواء الأهالي في المحافظات أو النازحين إليها، وتوفير فرص العمل لليد العاملة اليمنية الذي سيسهم بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد اليمني.

مشاريع البرنامج في حجة:

ـ إنارة الطرق بالطاقة الشمسية.

ـ حفر الآبار.

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ـ توزيع صهاريج مياه.

ـ إنشاء وترميم وتأهيل المدارس.

ـ تأهيل وتجهيز المركز الصحي بجزيرة الفشت.

ـ توزيع المولدات الكهربائية.

ـ بناء ورش لصيانة القوارب.

ـ ترميم المباني الحكومية.

ـ توفير المعدات الزراعية.

ـ تنفيذ وتركيب البيوت المحمية بكافة مشمولاتها.