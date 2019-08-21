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الربيعة يلتقي الملحق العسكري السعودي في أذربيجان

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التقى المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، الملحق العسكري السعودي في أذربيجان العميد الركن عبدالعزيز الفواز، وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وقدم الدكتور الربيعة نبذة عن أعمال المركز التي وصلت إلى 44 دولة حول العالم وأهمها اليمن من خلال 1.011 مشروعا إنسانيا وإغاثيا، شملت برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها.

وأشاد الفواز بالأداء المهني المميز للمركز الذي جعله يتبوأ مكانة مهمة في ميدان العمل الإنساني حول العالم وإبراز الصورة الحضارية المشرقة للمملكة.


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