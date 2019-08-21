الجيش السوري على وشك استعادة مدينة خان شيخون من المعارضة

اقترب الجيش السوري من استعادة السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة منذ عام 2014.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري موال لدمشق إن مقاتلي المعارضة انسحبوا من خان شيخون الليلة الماضية لكن جماعة المعارضة الرئيسية في المنطقة قالت إن مقاتليها لا يزالون يسيطرون على جزء من المدينة وما زال القتال مستمرا.

وستمثل استعادة خان شيخون مكسبا مهما للأسد في منطقة شمال غرب البلاد حيث يصطدم مسعاه لاستعادة "كل شبر" من أراضي سوريا بعقبات منها وجود قوات تركية على الأرض.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية في بث من منطقة قريبة من المدينة إن القوات الحكومية وسعت نطاق سيطرتها بما في ذلك استعادة طريق سريع عبر خان شيخون التي شهدت هجوما بغاز السارين عام 2017.

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وقال المصدر العسكري الموالي لدمشق لرويترز إن المدينة باتت تحت سيطرة الجيش بعد أن واجه مقاتلو المعارضة هجوما بتكتيك الكماشة وفروا.

وأضاف "هناك بعض الجيوب والعبوات الناسفة، توجد قلة ترفض الانسحاب وتريد أن تموت".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن مقاتلين من المعارضة انسحبوا من آخر أراض تحت سيطرتهم في محافظة حماة المجاورة وكذلك من خان شيخون في محافظة إدلب.