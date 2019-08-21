كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطلق قواتها الفضائية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق الولايات المتحدة في 29 أغسطس الجاري، قواتها الفضائية التي ستضم في البداية 87 وحدة، لتحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب بفتح حقبة جديدة في الدفاع عن البلاد.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، أمس الثلاثاء القرار في الاجتماع السادس لمجلس الفضاء الوطني.

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وقال بنس في كلمته: "سنطلق في الأسبوع المقبل رسمياً القيادة الموحدة الجديدة للقتال والتي ستعرف بالقيادة الفضائية الأمريكية"، مشيراً إلى أن الجنرال بالقوات الجوية جون رايموند سيكون أول قائد لهذه القيادة، وأوضح أن الشعب الأمريكي مستعد للفصل القادم من التاريخ، في إشارة إلى سياسة الفضاء للرئيس ترامب، الذي منح الأولوية لعودة الرجل للفضاء في 2024 وجعل الوصول للمريخ حقيقة.

وتابع "أنهينا عقوداً من الاستقطاعات في الميزانية، وحددنا التزام الولايات المتحدة باستكشاف الفضاء الإنساني، ووعدنا بالذهاب بعيداً في الفضاء، لبعيد وبأسرع من أي وقت مضى".

وفي 19 فبراير الماضي، أوضح ترامب أن هذه القوة العسكرية ستكون تابعة للقوات الجوية، كما أوصت وزارة الدفاع، وأشار دانفورد إلى أن وحدات هذه القوة ستعمل على إطلاق تحذيرات بالصواريخ وعمليات بالأقمار الصناعية، فضلاً عن توفير سيطرة ودعم فضائي، وقال إن "هذه الخطوة ستبقينا في طريق الاستمرار، وفي تقدمنا التنافسي".