ريدوان وأصدقاؤه يعايدون الملك أمام أنظار الأفارقة.. لمجرد يغيب رغم حلوله بالمغرب-فيديو

لم يفوت الفنان العالمي ريدوان، فرصة احيائه حفل افتتاح الألعاب الافريقية، ليلة أمس الاثنين، دون أن يعايد الملك محمد السادس في ذكرى ميلاده أمام أنظار الأفارقة التي كانت موجهة صوب الرباط لاحتضانها الحدث القاري.

وقدم ريدوان في حفله أغنية “happy birthday sydna”، ورافقه فيها نجوم شاركوا في أدائها منهم دنيا باطمة وأمينوكس ونعمان بلعياشي، أمينوكس، ومحمد رضا، وآخرون.

ويشارك في كليب الأغنية الأصلي الفنان سعد لمجرد، لكنه لم يستطع المشاركة في الحفل إسوة بباقي الفنانين، رغم تواجده في المغرب حاليا، نظرا للشروط الذي يلزمه بها القضاء الفرنسي في فترة سراحه المؤقت.

وتحل الذكرى ال56 لميلاد الملك محمد السادس، يوم غد الأربعاء.