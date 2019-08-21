طنجة.. خلاف بين زوجين يتسبب في اندلاع حريق بمجمع سكني

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الثلاثاء، بطنجة من السيطرة على حريق شب في إحدى المجمعات السكنية بمجمع النخيل المتواجدة بمنطقة مالاباطا، وأنقذت 12 شخصا حاصرتهم ألسنة النيران بينهم 3 نساء أصيبو باختناق نقلو على إثره إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن سبب الحريق يعود إلى خلاف بين زوجين، أدى بالزوج إلى إضرام النار في شقة عائلته وصد أبواب المنزل على زوجته، قبل أن ينتشر الحريق بسرعة كبيرة ويشمل مجموعة من الشقق داخل المجمع السكني.

العناصر الأمنية حلت إلى عين المكان وباشرت اجراءاتها القانونية، فيما أوقفت الزوج المشتبه في إضرامه للنار للتحقيق معهم في ظروف وملابسات الحادث.