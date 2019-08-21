مبارك بوصوفة ينتقل إلى الدوري القطري_ صورة

تعاقد نادي السيلية القطري، اليوم الثلاثاء، مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع بوصوفة في كشوفات فريقه الجديد عقدا يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما شكل متم الموسم الكروي الماضي نهاية عقده مع نادي الشباب السعودي.

وانخرط اللاعب الجديد للسيلية في تداريب فريقه اليوم، إذ من المرتقب أن يشركه التونسي سامي الطرابلسي مدرب الفريق، في المباراة التي ستجمع السيلية بالخور الخميس القادم، برسم أولى جولات دوري نجوم قطر.

وكان صاحب 35 عاما، انضم إلى الشباب خلال الميركاتو الشتوي الأخير، الذي تعاقده معه هو الآخر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.

Advertisements

وسبق للدولي المغربي حمل قميص أندية أوروبية، بدءا من جينت وأندرلخت البلجيكيين، وأنجي ماخاشكالا ولوكوموتيف موسكو الروسيين، بينما كانت أول تجاربه في الخليج العربي مع الاتحاد السعودي موسم 2016/2015، حيث لعب معارا لمدة ستة أشهر من نادي لوكوموتيف موسكو.