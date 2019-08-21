كأس محمد السادس.. داكوستا يساهم في فوز الاتحاد على العهد

وضع الدولي المغربي مروان داكوستا، لاعب فريق الاتحاد السعودي، بصمته في الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم الثلاثاء، على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، برسم ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأمهل الاتحاد ضيفه 15 دقيقة ليفتتح ريكاردو دا سيلفا حصة التسجيل، ثم ظهر مروان داكوستا وضاعف النتيجة في الدقيقة 28، قبل أن يختتم ألكسندر بريوفيتش ثلاثية الفريق السعودي عند الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وحافظ زملاء داكوستا على ثلاثية الجولة الأولى، إذ لم يطرأ أي تغيير على نتيجة المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في شوطها الثاني، ليعلن البحريني علي السماهيجي حكم المواجهة على نهايتها بالنتيجة المذكورة.

وتقام مباراة الإياب في 27 من الشهر الجاري، حيث يستقبل العهد نظيره الاتحاد بملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت.