تعرف على ابرز ما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة

2019-08-20 | 23:50
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استكمالا لاجتماع يوم امس، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعه الثاني، اليوم الثلاثاء، في فندق بغداد.
- حل جميع اللجان في اتحاد الكرة، واعادة تشكيلها من جديد .. قريبا.
- اعفاء جميع المدربين واللاعبين والإداريين عن العقوبة بمناسبة عيد الاضحى، ورفع الحظر الرسمي عن الملاعب العراقية، واستضافة البصرة تصفيات كاس العالم.
- تشكيل لجنة خاصة لإعداد وتأهيل ملعب البصرة ليتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي لغرض استضافة منافسات كاس العالم.
- مناقشة تهيئة المنتخبات الوطنية، والاستعداد للبطولات والاستحقاقات المقبلة.
- وصلت التهاني والتبريكات الى رئيس اتحاد كرة القدم، عبد الخالق مسعود، من قبل رؤساء الاتحادات بمناسبة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وكان في مقدمتهم رئيس الاتحاد الاسيوي، سلمان بن ابراهيم، والامير علي بن الحسين، ورؤساء كل من الاتحادات القطري والكويتي والإماراتي وسلطنة عمان.
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