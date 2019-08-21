كارتيرون ينفي لـ"العين الرياضية" تفاوض الأهلي المصري لعودته

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تواصل إدارة الأهلي المصري معه من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وأعلن الأهلي، الأحد، إقالة لاسارتي من تدريب الفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر بنتيجة 0-1.

ويترقب جمهور الأهلي قرار مجلس إدارة النادي الأحمر بشأن تعيين المدير الفني الجديد، وسط أنباء تشير إلى إمكانية عودة كارتيرون إلى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتواصلت "العين الرياضية" مع المدرب الفرنسي للتعرف على موقفه من قيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وحقيقة تواصل إدارة الأهلي معه.

وقال كارتيرون: "أشكر الجميع، ما أستطيع أن أقوله إنني أحب الأهلي وفخور بتدريبي للفريق قبل ذلك".

وأضاف: "لا أملك أي اتصالات رسمية مع إدارة الأهلي، ولم يتحدث معي أحد من أجل العودة مرة أخرى، عقدي مع الرجاء ينتهي بنهاية الموسم الجديد".

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وواصل: "أتابع مباريات الفريق جيدا، ومحمد يوسف صديق مقرب لي، أتمنى التوفيق له ولكل ما يتعلق بالأهلي".

وتولى كارتيرون القيادة الفنية للأهلي في الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وقاد المدرب الفرنسي الأهلي في 17 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في مثلها، ونجح في الوصول مع الفريق إلى نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسر من الترجي التونسي بنتيجة 3-4 بمجموع اللقاءين، قبل أن تتم إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال على يد الوصل الإماراتي.





وإلى جانب كارتيرون يُعَد البرتغالي مانويل جوزيه أحد أبرز المرشحين لقيادة "المارد الأحمر" في الموسم المقبل.

"العين الرياضية" تواصلت مع المدرب البرتغالي الذي رفض الخوض في أي تفاصيل تتعلق بعودته لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال جوزيه: "أكنّ كل الحب لجماهير الأهلي، لكنني أرفض الخوض في أي تفاصيل تخص هذا الأمر في وسائل الإعلام".

يُذكر أن جوزيه تولى تدريب الأهلي 3 فترات سابقة بين عامي 2001 و2002، ومن 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012، ونجح في قيادته للتتويج بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري المصري 6 مرات ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات.