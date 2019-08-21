فيديوجراف.. حصاد الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الإثنين، وكان عنوانها الأبرز الرقم المميز الذي حققه أرسنال وليفربول.

ويتصدر ليفربول وأرسنال جدول ترتيب البريمييرليج بعد مرور أول جولتين برصيد 6 نقاط بعد تحقيق انتصارين على التوالي، حيث لم يحقق أي فريق انتصارين على التوالي سواهما.

وحقق أرسنال الفوز في أول جولتين بالمسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

بينما انتهت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بملعب "الاتحاد" بتعادل الفريقين 2-2.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو أبرز الظواهر والأرقام التي شهدتها الجولة الثانية من الموسم الجديد للبريمييرليج.

