الان تتابع عاجل.. مندوب السعودية في الأمم المتحدة: الخلاف مع طهران لم يظهر حتى وصول الثورة الإيرانية إلى السلطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. مندوب السعودية في الأمم المتحدة: الخلاف مع طهران لم يظهر حتى وصول الثورة الإيرانية إلى السلطة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. مندوب السعودية في الأمم المتحدة: الخلاف مع طهران لم يظهر حتى وصول الثورة الإيرانية إلى السلطة report this ad

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