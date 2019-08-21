الان تتابع بومبيو: واشنطن ستتخذ كل الإجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من إيصال النفط إلى سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لمنع الناقلة الإيرانية من أيصال النفط إلى سوريا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن “الناقلة الإيرانية تقوم بنقل نفط غير قانوني، لتغذية حملات الرعب والقمع الخاصة بالنظامين الإيراني والسوري.”
وأوضح المسؤول: “لقد نقلنا موقفنا القوي إلى الحكومة اليونانية بهذا الشأن، وكذلك جميع الموانئ في البحر المتوسط التي يجب تحذيرها بشأن مساعدة هذه السفينة”.
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